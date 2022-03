Textilbranche Russland ist das größte Risiko für Zara-Mutter Inditex

Der spanische Textilriese hat den Nettogewinn 2021 fast verdreifacht und will die Dividende steigern. Wegen der Situation in Russland bleiben die Anleger skeptisch.

Der erfolgreiche Modemanager hat am Mittwoch zum letzten Mal die Zahlen der Zara-Mutter Inditex präsentiert. (Foto: Reuters) Inditex-Chef Pablo Isla

Madrid Der Krieg in der Ukraine hat den Aktienkurs des spanischen Textilriesen Inditex erneut auf Talfahrt geschickt. Russland ist gemessen an den Läden für den Zara-Mutterkonzern der zweitgrößte Markt nach Spanien und steht für rund 8,5 Prozent des operativen Gewinns (Ebit). Die mehr als 500 Geschäfte in Russland und 85 in der Ukraine hat der Konzern am 5. März befristet geschlossen. Da waren ihm andere Textilhersteller bereits zuvorgekommen.

Inditex wolle die Läden wieder öffnen, sobald das möglich ist, erklärte der neue CEO Óscar García Maceiras. Die Geschäfte in Russland sind geleast, die Angestellten erhalten derzeit weiter ihr Gehalt. Die russische Regierung hatte den Unternehmen, die das Land nun verlassen, mit der Verstaatlichung ihres Geschäfts gedroht.