Tourismus Chaos an Flughäfen: Wie ein Bonus der Lufthansa die Reisebüros erzürnt

Die Flugausfälle verschaffen Deutschlands Reisebüros in diesem Sommer unbezahlte Mehrarbeit in erheblichem Umfang. Ein Entschädigungsversuch der Lufthansa verärgert die Branche.

Die Mehrarbeit für deutsche Reisebüros bleibt unbezahlt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Lufthansa-Flugausfälle in München

Düsseldorf Nach dem Abfertigungs-Chaos auf Deutschlands Flughäfen und der Absage von mehr als 5000 Flügen diesen Sommer leistet sich die Lufthansa nun auch noch einen Fehltritt im Vertrieb. Nach Informationen des Handelsblatts entschädigt Europas größter Luftfahrtkonzern deutsche Reiseagenturen für die Mehrarbeit, die das Chaos im Flugverkehr anrichtet, indem Lufthansa ihnen einen Bonus für jedes verkaufte Ticket in Aussicht stellt. Was die Flugverkäufer dabei in Rage bringt: Der angekündigte Zusatzverdienst pro Reisebuchung beschränkt sich auf gerade einmal einen Euro.

