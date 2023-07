 Alzheimer-Medikament: Leqembi in den USA erstmals vollständig zugelassen

Frankfurt Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat erstmals eine vollständige Zulassung für eine Therapie erteilt, die das Fortschreiten einer Alzheimer-Erkrankung verlangsamt. Das teilte die Behörde am Donnerstagabend mit. Das vom US-Biotechunternehmen Biogen und dem japanischen Pharmakonzern Eisai entwickelte Medikament Leqembi gilt als Meilenstein bei der Behandlung der tödlichen Erkrankung.

Bisher verfügbare Medikamente konnten nur die Symptome wie etwa Unruhe behandeln, veränderten aber nicht den Verlauf der Krankheit, die zu einem Gedächtnisverlust und schließlich zum Tod führt. Eisai und Biogen hatten in einer großen klinischen Studie mit knapp 1800 Teilnehmern zeigen können, dass Leqembi den kognitiven Verfall bei den behandelten Patienten gegenüber der Vergleichsgruppe um 27 Prozent reduzieren kann.

Der Bedarf an einer wirksamen Behandlung ist hoch: Weltweit gibt es laut Weltgesundheitsorganisation rund 55 Millionen Menschen mit Demenz, rund zwei Drittel davon leiden an der Alzheimer-Erkrankung. Die Zahl der Erkrankten in Deutschland wird auf mehr als 1,5 Millionen Menschen geschätzt, in den USA sollen es mehr als sechs Millionen sein.

Für ein wirksames Medikament dürfte sich also ein Milliardenmarkt öffnen. Die vollständige Zulassung könnte nun dazu in den USA der Schlüssel sein. Bereits im Januar gab die FDA vorläufig grünes Licht. Doch die staatlichen Gesundheitssysteme haben in Aussicht gestellt, dass sie nach der vollständigen Zulassung die Kosten für die Behandlung übernehmen. Leqembi soll dort schließlich zum Preis von 26.500 Dollar pro Jahr angeboten werden.

„Wir haben in vielen Ländern Zulassungen beantragt und arbeiten daran, dass Leqembi als neue Therapie gegen Alzheimer breit verfügbar wird“, sagte Biogen-Chef Christopher Viehbacher im Gespräch mit dem Handelsblatt. Wenn der Prozess planmäßig verläuft, könnte das Mittel in Europa im ersten Quartal kommenden Jahres zugelassen werden. „Leqembi könnte dann noch bis Jahresmitte in die ersten europäischen Länder eingeführt werden“, sagt Viehbacher.

Biogen-Chef Christopher Viehbacher

Bei der Alzheimer-Erkrankung sterben Nervenzellen ab. Im Gehirn der Betroffenen bilden sich Eiweißablagerungen, sogenannte Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen. Noch wurden die Vorgänge nicht komplett verstanden.

Die Forschung in diesem Bereich war bisher vor allem durch Rückschläge gekennzeichnet. Hunderte Medikamentenkandidaten, die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt wurden, sind gescheitert. Immer mehr große Pharmaunternehmen hatten sich wegen des hohen Risikos aus diesem Therapiegebiet zurückgezogen.

Auch der französische Konzern Sanofi hatte sich vor mehr als einem Jahrzehnt dagegen entschieden, in die Alzheimer-Forschung einzutreten. Chef damals: Christopher Viehbacher. „Man wusste nicht, was wirklich funktionieren könnte“, sagt der deutsch-französische Manager heute darüber.

Alzheimer: Viele Pharmakonzerne scheiterten in der Forschung

Biogen ist diese „Hochrisikowette“, wie Viehbacher es nennt, allerdings gemeinsam mit dem Partner Eisai eingegangen. Beide Unternehmen haben Milliarden in die Forschung und Entwicklung investiert. Ihr Produkt Leqembi mit dem Wirkstoff Lecanemab ist ein Antikörper, der gegen die Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn gerichtet ist.

Auch mit diesem Forschungsansatz sind viele Firmen gescheitert. Zuletzt war es der Schweizer Pharmakonzern Roche, der im vergangenen November mitteilten musste, dass sein Hoffnungsträger Ganterumab den Nachweis seiner Wirksamkeit verfehlt hat. Und der ebenfalls von Biogen und Eisai entwickelte Antikörper Aducanumab, der Mitte 2021 von der FDA gegen den Rat eines Expertengremiums vorläufig zugelassen wurde, hatte in klinischen Studien ebenfalls keine statistisch eindeutigen Resultate geliefert.

Bei Leqembi hatten die Experten eine Zulassung durch die FDA aber einstimmig befürwortet. Die Studie habe klare Belege für einen klinischen Nutzen geliefert, sagte Gremiumsmitglied Merit Cudkowicz, Neurologin an der Harvard Medical School.

Aus Forschersicht haben die Daten der Leqembi-Studie auch erstmals maßgeblich bestätigt, dass die Amyloid-Plaques doch ein richtiger Zielpunkt für die Behandlung von Alzheimer sind – und dass deren Beseitigung mithilfe von Medikamenten der Schädigung von Gehirnzellen entgegenwirken kann. Eine These, die wegen der vielen Rückschläge zwischenzeitlich in der Fachwelt sehr umstritten war.

Lecanemab wirkt nur im frühen Stadium von Alzheimer

Christian Haass, Leiter der Abteilung für neurodegenerative Erkrankungen an der LMU München, hatte bereits bei den im Herbst vorgestellten Studienergebnissen von einer „Zeitenwende“ gesprochen. Mittlerweile hat der US-Konzern Eli Lilly ebenfalls positive Studiendaten mit seinem Amyloid-Antikörper Donanemab erzielt, was als weitere Bestätigung der Amyloid-Hypothese gilt.

Dennoch gibt es trotz des Forschungserfolgs auch Einschränkungen. „Auch dieser Wirkstoff kann den Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit durch die Alzheimer-Krankheit nicht aufhalten, ihn aber ein wenig verzögern“, sagt etwa Alexander Kurz, Vorstandsmitglied der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.

Das Alzheimer-Medikament kostet in den USA rund 26.500 Dollar im Jahr. (Foto: via REUTERS) Leqembi

Zudem eignet sich Lecanemab nur für Patienten in einem frühen Stadium der Erkrankung, die erst sehr leichte Einschränkungen ihrer Hirnleistungsfähigkeit aufweisen. Bei den meisten Betroffenen in Deutschland wird die Diagnose aber erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt gestellt. Außerdem gibt es Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen oder Mikroblutungen. Patienten müssen daher in den ersten Wochen der Behandlung mit bildgebender Diagnostik begleitet werden.

Der italienische Neurologe Carlo Colosimo vom Universitätskrankenhaus Terni hat kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sogar Zweifel geäußert, ob Lecanemab für Patienten wirklich klinisch bedeutsam sei.

Obwohl die Studienergebnisse statistisch signifikant seien, wäre es nicht überraschend, wenn die europäische Arzneimittelbehörde Ema eine Zulassung ablehnen würde, glaubt er. Colosimo ist Mitglied eines unabhängigen Gremiums, das die Ema gelegentlich zu neurologischen Behandlungen berät.

Biogen-Chef Viehbacher sieht dagegen sehr wohl einen Nutzen für die Betroffenen: „Was die Patienten interessiert, sind Fragen wie: Kann ich mich weiter alleine anziehen? Kann ich eigenständig essen? Kann ich weiter zu Hause leben?“, sagte er. Auch das sei in den Studien untersucht worden, und man habe eine Verbesserung von 37 Prozent im Vergleich zur Placebo-Gruppe gesehen.

„Wir haben eine Therapie entwickelt, die Wirkung zeigt“, sagt der Pharmamanager. Nun gebe es einen echten Anreiz für die Forscher, zu zeigen, was sie noch tun können. „Ein perfektes Medikament bekommt man in der Regel nicht beim ersten Versuch“, sagte der Biogen-Chef.

Biogen braucht einen neuen Wachstumstreiber

Analysten erwarten zwar, dass die Ema das Mittel zulassen wird, der Großteil des Umsatzes mit Lecanemab wohl aber in den USA erzielt wird. Die Experten von Barclays erwarten bis 2032 einen Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar in Europa und 3,7 Milliarden Dollar in den USA. Die Analysten von Bloomberg Intelligence gehen von lediglich zwei Milliarden Dollar in den USA aus.

Viehbacher will das Medikament jedenfalls zu einem wichtigen Wachstumstreiber machen, was das Unternehmen mit zuletzt rund zehn Milliarden Dollar Umsatz auch dringend braucht. Denn im wichtigsten Geschäftsbereich, den Therapien gegen Multiple Sklerose, schrumpfen die Umsätze wegen wachsender Konkurrenz auch durch Nachahmermedikamente deutlich.

