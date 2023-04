Chemiekonzern „Stürmische Zeiten“: BASF erwartet Besserung frühestens im zweiten Halbjahr

Düsseldorf Der Chemiekonzern BASF hält nach einem vergleichsweise schwachen Jahresstart an seinen Zielen für 2023 fest. Allerdings ruhen alle Hoffnungen auf einer konjunkturellen Erholung im zweiten Halbjahr. „Erwarten Sie vom zweiten Quartal dieses Jahres nicht allzu viel“, sagte CEO Martin Brudermüller am Donnerstag im Vorfeld der Hauptversammlung des Dax-Konzerns.

BASF hatte am Morgen ein Minus von 13 Prozent in der Umsatzentwicklung für die ersten drei Monate vermeldet, lag damit aber besser als die Markterwartungen. Die Lage der Weltwirtschaft sei aber weiterhin sehr unsicher, das erste Halbjahr „hart und zäh“, sagte der BASF-Chef. Er sprach von „stürmischen Zeiten“.

Die jüngste Stabilisierung der Nachfrage sei größtenteils darauf zurückzuführen, dass Konsumenten mehr Dienstleistungen nachfragten. Die Konsumgüternachfrage und die damit verbundene Industrieproduktion hingegen seien weiter verhalten, die Chemieproduktion weltweit im ersten Quartal deutlich rückläufig gewesen.

Die Verbraucher hielten sich vor allem in Europa wegen der hohen Inflation, der hohen Energiekosen und der unsicheren Entwicklung weiter zurück. Der vorsichtige Ausblick schreckte auch die Anleger. Der Aktienkurs von BASF gab am Vormittag um vier Prozent auf knapp 48 Euro nach und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dax.

Die Hoffnungen des Konzerns richten sich auf die globale Automobilindustrie. „Um die Nachfrage aus diesem Segment machen wir uns wenige Sorgen“, sagte Brudermüller. Anders sieht es in nahezu allen anderen Segmenten, ganz besonders in der angeschlagenen Bauindustrie und im Konsumgüterbereich aus.

Brudermüller verteidigt China-Investitionen von BASF

Im ersten Quartal sank der BASF-Umsatz auf 19,99 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn brach um 31,5 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro ein. Das war deutlich besser als von Analysten erwartet. Allerdings zeugt dies nicht von einer breiten Stabilisierung im BASF-Geschäft, das nahezu alle Industrien weltweit beliefert.

Stark entwickelte sich nur das Agrarbusiness mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Die Automobilindustrie war für BASF im ersten Quartal ebenfalls eine Stütze. Der Umsatz in diesem Segment legte um 5,7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, auch der Gewinn verbesserte sich. In der Basischemie und bei Kunststoffen ging das Ergebnis um mehr als 60 Prozent zurück.

Regional gesehen kommen aus Europa und den USA aktuell wenige Impulse, spürt BASF. Die erwartete Besserung im zweiten Halbjahr werde vor allem von einer dynamischeren Nachfrage aus China getrieben. Brudermüller verteidigte vor diesem Hintergrund die hohen Investitionen von BASF in China. Der Konzern baut im Süden des Landes einen neuen Verbundstandort für die Belieferung der dortigen Industrie im Volumen von zehn Milliarden Euro und investiert in die Batteriechemie für Elektroautos.

Investoren zeigten sich auf der Hauptversammlung am Donnerstag besorgt wegen der damit verbundenen Risiken, insbesondere für den Fall eines geopolitischen Konflikts mit China. BASF hält das diesjährige Aktionärstreffen erstmals wieder in Präsenz ab.

„Der russische Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, wie schnell geopolitische Albträume Realität werden können“, sagte Arne Rautenberg, Fondsmanager von Union Investment mit Blick auf den Konflikt zwischen China und Taiwan. Auch die Fondsgesellschaft DWS sprach von „Risiken“.

Brudermüller äußerte in seiner Rede Verständnis für die Fragen. „Wir haben die Chancen und Risiken unserer Investitionen in China tiefgehend analysiert, auch mit externen Fachleuten. Im Ergebnis bewerten wir die Chancen für BASF deutlich höher als die Risiken“, sagte er.

China ist schon jetzt der größte Chemiemarkt der Welt und wird Prognosen zufolge in wenigen Jahren mehr Volumen auf sich vereinigen als Europa und die USA zusammen. Doch auch Nordamerika sieht BASF als Wachstumsmarkt, beflügelt von den Subventionen bei der Umstellung der dortigen Wirtschaft auf grüne Technologien.

Standort Deutschland bereitet BASF Sorgen

„Ein starkes Standbein in Wachstumsmärkten gleicht fehlendes Wachstum in Europa aus. Und damit finanzieren wir unsere Investitionen für eine klimaneutrale Zukunft weltweit“, rief Brudermüller den Aktionären zu. Heißt: Das Geld, das BASF vor allem für die Umstellung des riesigen Verbundstandorts Ludwigshafen braucht, wird im Ausland verdient.

„Unser Heimatmarkt macht uns zunehmend Sorgen. Die Profitabilität ist bei Weitem nicht mehr so, wie sie sein soll“, sagte Brudermüller. 2022 verbuchte BASF in Deutschland ein negatives operatives Ergebnis in Höhe von rund 130 Millionen Euro.

Der Konzern reagiert darauf mit Kostensenkungen und einem Stellenabbau. Sehr energieintensive Produktionen wie etwa die von Ammoniak werden dauerhaft stillgelegt. Im ersten Quartal haben sich die Abschaltung und die technischen Schritte zur Einsparung von Erdgas ausgezahlt: Global sanken die Energiekosten von BASF im ersten Quartal um 700 Millionen Euro. Grundsätzlich sei das Niveau der Gaspreise aktuell aber noch drei- bis fünfmal so hoch wie im Schnitt von 2015 bis 2020.

Bei der seit Langem geplanten Trennung vom Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea prüft der Konzern weiterhin verschiedene Optionen. „Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibt unsere bevorzugte Alternative“, sagte Brudermüller. „Denkbar wäre auch ein Verkauf an Investoren.“ Für den Ausstieg seien noch viele Zustimmungen erforderlich, von Behörden und Joint-Venture-Partnern. „Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen.“

