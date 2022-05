Pharmabranche Biontech-Partner Pfizer kauft Migräne-Spezialisten Biohaven

Der US-Pharmariese übernimmt Biohaven für 11,6 Milliarden Dollar und reinvestiert damit einen Teil seiner Rekordeinnahmen aus dem Covid-Geschäft.

Pfizer kauft den kleineren Partner Biohaven. (Foto: AP) Milliardenübernahme

Frankfurt Der US-Pharmakonzern Pfizer will für 11,6 Milliarden Dollar die Biotech-Firma Biohaven übernehmen. Ziel ist, das Produktangebot im Bereich der Allgemeinmedizin zu stärken. Der am Dienstag vereinbarte Deal stellt die bisher größte Übernahme im Pharmasektor in diesem Jahr dar. Pfizer reinvestiert damit weiter die hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Covid-Impfstoffen und -Medikamenten.

Im vergangenen Dezember hat sich der US-Konzern bereits mit der 6,7 Milliarden Dollar teuren Übernahme der US-Firma Arena verstärkt, die an Medikamenten gegen spezielle Entzündungskrankheiten arbeitet. Anfang April kaufte Pfizer die kleinere, private Firma Reviral, die Wirkstoffe gegen Infektionen mit dem respiratorischen Syncytial-Virus (RSV) erforscht.