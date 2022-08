Pharmabranche Milliarden-Börsengang geplant: Novartis will Generika-Sparte Sandoz abspalten

Die Novartis-Tochter Sandoz soll an die Schweizer Börse. CEO Narasimhan gesteht damit ein, dass er mit dem Generikageschäft schlicht keine Synergien sieht.

Der Schweizer Pharmakonzern dürfte sich in Zukunft auf margenstarke neue Medikamente konzentrieren. (Foto: Reuters) Novartis

Zürich Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten abspalten und in der Schweiz an die Börse bringen. Die eigenständige Generika-Sparte Sandoz soll ihren Sitz in der Schweiz haben und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit.

Sandoz solle vollständig abgespalten werden, heißt es in der Mitteilung von Novartis. Dadurch entstehe „das größte europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Biosimilars sowie eine stärker fokussierte Novartis“. In den USA sollen zudem American Depositary Receipts (ADS) gelistet werden, eine Art Ersatzvehikel für den Aktienhandel am US-Markt. Ein genauer Zeitplan ist noch nicht bekannt.

Novartis hatte im vergangenen Oktober angekündigt, strategische Optionen für die Weiterentwicklung des Herstellers von Nachahmer-Medikamenten zu prüfen. Dabei hatte sich Novartis-Chef Vasant Narasimhan alle Optionen offen gehalten: Einen Verkauf, ebenso wie einen Börsengang.