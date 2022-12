Tech-Milliardär Elon Musk will in nächsten zwei Jahren keine weiteren Tesla-Anteile verkaufen – „Erwarte ernsthafte Rezession“

Der Verkauf des Milliarden-Aktienpakets in der Vorwoche soll vorerst der letzte seiner Art gewesen sein, sagt der Tesla-Gründer. Ob er sich daran hält, ist jedoch zumindest fraglich.

Der Twitter-CEO hat bereits in der Vergangenheit angekündigt, keine Tesla-Aktien mehr verkaufen zu wollen - es dann aber doch getan. (Foto: Reuters) Elon Musk

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk will in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Aktien des Elektroautobauers verkaufen. In einem Audio-Chat bei Twitter Space sagte Musk, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr in eine „ernsthafte Rezession“ schlittere und die Nachfrage nach Autos gering sein werde.

Die Tesla-Aktie legte nach seiner Aussage im späten Handel mehr als drei Prozent zu. Musk hatte in der Vergangenheit allerdings öfters angekündigt, keine weiteren Tesla-Aktien zu verkaufen, tat es dann aber doch.

Der Twitter Neu-Eigentümer und Tesla-Chef Musk hatte vergangene Woche Aktien des Elektroautoherstellers im Wert von über 3,5 Milliarden Dollar abgestoßen. Mit dem jüngsten Verkauf hat sich Musk im vergangenen Jahr von Papieren des von ihm gegründeten Elektroautobauers im Gesamtwert von fast 40 Milliarden Dollar getrennt – auch, um den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter zu finanzieren.

Die Aktien von Tesla, dem wertvollsten Autohersteller der Welt, gehören in diesem Jahr zu den Aktien mit der schlechtesten Kursentwicklung unter den großen Autoherstellern und Technologieunternehmen. Die Anleger befürchten, dass Musks Engagement bei Tesla unter der Übernahme des Kurznachrichtendienstes leiden könnte.

per E-Mail benachrichtigt werden.