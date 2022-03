Recycling Ex-DIHK-Präsident Schweitzer stellt Alba SE zum Verkauf

Düsseldorf Eric Schweitzer, bis vor einem Jahr Präsident der Wirtschaftsvertretung DIHK, stellt seine börsennotierte Konzerntochter Alba SE zum Verkauf. Das gab das Berliner Unternehmen am Mittwochnachmittag bekannt, ohne konkrete Gründe zu nennen. Das Unternehmen wird aktuell mit 482 Millionen Euro an der Börse bewertet, wobei der Wert durch eine im Beherrschungsvertrag vereinbarte Garantie-Dividende stark verzerrt sein dürfte.

Die Alba Group prüfe die Veräußerung von Aktien und die Hereinnahme eines strategischen Investors, teilte ein Sprecher mit. Denkbar sei auch ein vollständiger Verkauf der 93-prozentigen Beteiligung, die der Berliner Familienkonzern an dem Kölner Tochterunternehmen hält.

Alba SE kümmert sich europaweit um das Recycling von Stahl- und Metallschrott, schrieb jedoch 2019 und 2020 unterm Strich Verluste im einstelligen Millionenbereich. Vor Zinsen und Steuern habe Alba SE im vergangenen Jahr 13,4 Millionen Euro verdient, teilte die Alba Group nun mit. Ein testierter Geschäftsbericht für 2021 aber fehlt bislang.

Über Jahre hinweg hatte sich das Kölner Unternehmen für die beiden Unternehmer-Brüder Eric und Axel Schweitzer zu einem Debakel entwickelt. Um deutschlandweit ins ganz große Geschäft mit der Mülltrennung einzusteigen, hatten sie über die Börse ihre Anteile an der damals noch unter „Interseroh AG“ firmierenden Gesellschaft in mehreren Schritten aufgestockt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein Squeeze-out der letzten sieben Prozent an außenstehenden Aktionären misslang, sodass man ihnen in einem Beherrschungsvertrag eine garantierte Dividende von 4,17 Euro pro Anteilsschein zusichern musste, was sich jährlich auf knapp 2,7 Millionen Euro summierte – eine Vereinbarung, die nun zur kommenden Hauptversammlung gekündigt ist.

Gewinne reichten nicht für die Zinszahlungen

Schwerer noch lastete auf dem Zukauf, dass man die Aktien zwar mit hohen Aufschlägen an der Börse einsammeln musste, die Finanzierung aber durch teure Bankkredite erfolgte. Zeitweise waren die anschließenden Zinszahlungen durch die mageren Gewinne des Zukaufs kaum zu bestreiten, was dann auch den Gesamtkonzern belastete. Über mehrere Jahre hinweg holten sich die Brüder daher chinesische Investoren ins Haus, wohl nicht zuletzt, um die eigene Liquidität zu sichern.

Die Chinesen haben den Konzern inzwischen wieder verlassen, und auch die Geschäftstätigkeit der Alba SE änderte sich. Die börsennotierte Firma übernahm das Metallrecycling der Berliner Alba Group, gab im Gegenzug aber das Verpackungsmüll-Geschäft an die Berliner Mutter ab. Die beiden Brüder kündigten zudem im vergangenen Jahr an, das komplette Firmenimperium per Realteilung aufzuspalten. Die Alba SE, die nun zum Kauf angeboten wird, untersteht damit nur noch dem älteren Bruder Eric.

Der wirbt nun insbesondere Interessenten bei den Metallherstellern: „In der Stahlindustrie registriere ich ein wachsendes Interesse, sich angesichts der Klimaschutz-Anforderungen einen direkten Zugriff auf Schrotte zu sichern und nicht nur auf externe Zulieferer angewiesen zu sein.“

Mehr: Eric und Axel Schweitzer teilen den Abfall- und Recycling-Konzern Alba unter sich auf