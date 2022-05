Ausstellung in Hannover Objektkünstlerin Christiane Möbus: Balanceakt zwischen Abgrund und Alltag

Hannover ehrt die Bildhauerin Christiane Möbus zum 75-Jährigen mit einer Retrospektive in gleich zwei Museen. Zu entdecken ist ein Werk voller Poesie und Anspielungen.

Das schwarz lackierte Ungetüm zieht zart gebauschten Tüll hinter sich her. Die Idee ist von 1994, die Umsetzung 2007. (Foto: Mario Gastinger Photography, München; Christiane Möbus; VG Bild- Kunst, Bonn 2022) Christiane Möbus „Schneewittchen“

Hannover Es gibt Künstler, die schaffen in einem überraschend aufgeräumten Atelier. Alles hat dort seinen erwartbaren Platz, die Arbeitsabläufe sind optimiert. Die Ordnung des Ortes spiegelt die Ordnung im Kopf und auch die ihres künstlerischen Werkes wider.

Aber dann gibt es auch die anderen. Die Beschreibung des wirr wirkenden Durcheinanders lautet ‚kreative Unordnung‘ -um dem Drunter und Drüber einen übergeordneten künstlerischen Sinn einzuhauchen. Die Steigerung kreativer Un-Ordnung wäre der Objekt-Tsunami, eine überbordende Welle von sich selber verschlingenden Dingen.

Die in Celle geborene Künstlerin Christiane Möbus zählt zu den unumstrittenen Hohepriesterinnen solcher überaus kunstvoller Tsunamis. Sie werden von ihr poetisch verklärend „Wanderdüne“ genannt. Einige ihrer Wanderdünen werden aktuell als großformatige Fotoarbeit in Hannover ausgestellt. Sie gewähren einen ausschnitthaften Einblick in ihr Atelier und ihre Wohnung.