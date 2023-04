Ausstellung in Paris Endlich wiederentdeckt – Das skulpturale Werk Germaine Richiers

Das Centre Pompidou würdigt die Lebensleistung von Germaine Richier und heizt so den gedrosselten Marktwert der französischen Bildhauerin an.

Agnès Varda fotografierte die Künstlerin in ihrem Atelier im März 1956. (Foto: Agnès Varda; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Germaine Richier

Paris Galeristen und Auktionatoren wussten es im Voraus: 2023 ist das Jahr der Bildhauerin Germaine Richier (1902–1959). Verdiente Wiederentdeckung einer zu lang übersehenen Künstlerin. Ihr Stil ist figurativ, bisweilen auch surreal. Berühmt sind Richiers monumentalen „Gottesanbeterinnen“.

In den letzten Jahren von den Museen vernachlässigt und am Markt unterbewertet, steht das Werk der Französin mit einer rund 200 Exponate umfassenden, exzellent präsentierten Retrospektive im Pariser Centre Georges Pompidou wieder im Fokus. Die Schau geht anschließend in das Musée Fabre in Montpellier, der Stadt, in der Richier starb. Aktuell zeigen auch die Pariser Galerien Clave Fine Art und Dina Vierny Arbeiten von Richier.

Germaine Richier war zu Lebzeiten bekannt und erfolgreich. Jedoch richteten Probleme zwischen ihrem zweiten Mann, dem Dichter René de Solier, und drei erbberechtigten Nichten großen Schaden an für den Nachlass.