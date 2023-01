Expressionist aus der Sammlung Gerlinger Wuppertal freut sich über eine spektakuläre Leihgabe

Ein Unternehmer ersteigert ein millionenteures Bildnis aus der Sammlung Gerlinger und stellt es dem Von der Heydt-Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Die Dauerleihgabe ist für das Von der Heydt-Museum ein Zugewinn. (Foto: Von der Heydt-Museum, Wuppertal, VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Karl Schmidt-Rottluff „Lesende (Else Lasker-Schüler)“

Düsseldorf Das Gemälde „Lesende (Else Lasker-Schüler)“ von Karl Schmidt-Rottluff ist ein Bildnis, das die Dichterin begeisterte: „Bin entzückt von meiner bunten Persönlichkeit, von meiner Urschrecklichkeit, von meiner Gefährlichkeit,“ schrieb sie in der Monatsschrift „Der Sturm“ über ihr wild gezacktes Porträt. Nun findet das Bild über einen Dauer-Leihgeber zurück in die Heimatstadt der expressionistischen Dichterin, die in Wuppertal, damals Elberfeld, geboren wurde und 1945 in Jerusalem starb. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Das ikonische Gemälde von 1912 stammt aus der Sammlung Hermann Gerlinger, die beim Münchener Auktionshaus Ketterer unter den Hammer kommt. Bei der Auktion am 9. Dezember übertraf das Bild die Taxe um ein Mehrfaches. Der Hammer fiel bei 3,4 Millionen, mit Aufgeld sind das 4.060.000 Euro; der Käufer blieb anonym.