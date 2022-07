Flugsaurier bei Koller Vom Himmel vor 70 Millionen Jahren auf den Auktionstisch

Der Zürcher Versteigerer Koller hat großen Erfolg vor allem mit seiner ersten Offerte von Versteinerungen, Tierskeletten, Meteoriten und Nasa-Memorabilia.

Deutlich über seiner Schätzung wurde der in Teilen ergänzte, mit drei Meter Flügelspanne ausgestattete Saurier für 378.500 Franken mit Aufgeld versteigert. (Foto: Koller) Flugsaurier „Pteranodon“

Zürich Überraschungssieger der in sieben Kataloge gegliederten Frühjahrsauktionen von Koller in Zürich war „Out Of This World“. Diese erstmals von dem Wunderkammer-Händler Christian Link zusammengestellte Angebotspalette umfasste Fossilien, Tier-Skelette, Meteoriten, Mond-Memorabilia und Sammlerstücke der Pop-Musik. So kam am 28. Juni etwa Michael Jacksons rechter Glitzerhandschuh zum unteren Schätzpreis für 56.000 Schweizer Franken brutto unter den Hammer.

Insgesamt trugen die Kuriosa 1,5 Millionen Franken zum Gesamtergebnis von 22,5 Millionen Franken bei. Deutlich über seiner Schätzung wurde der in Teilen ergänzte Flugsaurier „Pteranodon“ mit drei Meter Flügelspanne für 378.500 Franken brutto versteigert. Ein mehrere Millionen Jahre alter Säbelkatzen-Schädel mit riesigen Hauern wechselte für 55.200 Franken den Eigentümer.

Während sich Meteoriten guter Nachfrage erfreuten, blieb das Hauptlos, ein versteinerter Flugsaurier, der von einem Fisch in der Luft geschnappt worden war, ohne Nachfrage. Da war die Erwartung von mehr als einer halben Million Franken dann wohl doch zu hoch.