Frauen im Auktionshaus – Teil 3 Irene Lehr – Auge für übersehene Kunst-Avantgarden

Die Kunsthistorikerin Irene Lehr ist so eigenwillig wie erfolgreich. In Berlin hat sich die Wienerin ein Nischenauktionshaus aufgebaut: klein, ohne Dependance, aber selbstbestimmt.

„Es geht mir um künstlerische Qualitäten. Ich bin vom Fach, nicht Juristin“, sagt die Auktionatorin und Gründerin von „Dr. Irene Lehr Kunstauktionen“. (Foto: Dr. Irene Lehr Kunstauktionen) Irene Lehr

Berlin Sie kam 1992 aus privatem Interesse nach Berlin. Die Frontstadt war damals dabei, sich nach dem Mauerfall neu zu erfinden. Alles schien möglich. Irene Lehr arbeitete während der Promotion über den Landschaftsmaler Friedrich Kallmorgen für zwei Jahre in einem kleineren Auktionshaus in West-Berlin. Sie fing Feuer für diese Spielart der Kunstvermittlung.

Aber die Wienerin ließ sich nicht gerne sagen, welche – minderwertigen - Werke sich gut verkauften und sie deshalb in den Katalog aufzunehmen habe. Kaum hat sie den Dr. phil. in der Tasche, gründete die junge Kunstwissenschaftlerin 1995 ihr eigenes Unternehmen in Berlin. Die „Dr. Irene Lehr Kunstauktionen“ hat die Chefin auf ihre Person und persönliche Vorlieben zugeschnitten.