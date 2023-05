Ranking 2023 Das sind die zehn reichsten Schauspieler der Welt

International erfolgreiche Schauspieler verdienen viel Geld. Das ist bekannt. Doch wer zählt zu den reichsten Schauspielern der Welt? Ein Ranking.

Hollywood kann Schauspielern zu Ruhm und Reichtum verhelfen. Doch in das Ranking der reichsten Schauspieler der Welt haben es nicht nur bekannte amerikanische Filmgrößen geschafft. Hier sind die Top-Verdiener aus Hollywood im aktuellen Ranking.

Platz 10: Clint Eastwood – rund 375 Millionen US-Dollar

Clint Eastwood schafft es im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt 2022 auf den zehnten Platz. (Foto: dpa) Clint Eastwood

Nach ersten schauspielerischen Erfolgen in der TV-Serie „Rawhide“ erlangte Clint Eastwood in den 1960er-Jahren internationale Berühmtheit mit seiner Rolle als Mann ohne Namen in der Dollar-Trilogie des italienischen Filmemachers Sergio Leone. Laut Medienberichten soll sich Eastwoods Vermögen auf etwa 375 Millionen US-Dollar belaufen – damit schafft er es auf Platz 10 im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt.

Platz 9: Keanu Reeves – rund 380 Millionen US-Dollar

Keanu Reeves belegt Platz 9 im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt. (Foto: dpa) Keanu Reeves

Im Laufe seiner Karriere erlösten zahlreiche Filme, in denen Reeves mitspielte, Milliarden von Dollar. Zu den bekanntesten zählt die „Matrix“-Trilogie mit einem Gesamtbruttoumsatz von 1,6 Milliarden Dollar. Sein aktuelles Vermögen soll sich auf etwa 380 Millionen US-Dollar belaufen, berichten US-Medien.

Platz 8: Amitabh Bachchan | Sylvester Stallone | Jack Nicholson – jeweils rund 400 Millionen US-Dollar

Amitabh Bachchan zählt zu den reichsten indischen Schauspielern der Welt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Amitabh Bachchan





Platz 8 im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt geht sowohl an den indischen Schauspieler Amitabh Bachchan als auch an den amerikanischen Schauspieler Jack Nicholson sowie den Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler Sylvester Stallone. Die Plattform „Celebritynetworth“ bescheinigt allen drei Männern ein Nettovermögen von geschätzten 400 Millionen US-Dollar.

Platz 7: Mel Gibson – rund 425 Millionen US-Dollar

Mel Gibson ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. (Foto: dpa) Mel Gibson

Mel Gibson spielte in Filmen wie „Braveheart“, „Mad Max“ und „Lethal Weapon“ Hauptrollen. Gibson wurde in New York geboren und wuchs mit zehn Geschwistern auf. Seine Familie wanderte früh nach Australien aus, wo der heute 66-Jährige die Schauspielerei erlernte. Medienberichten zufolge soll sich sein Nettovermögen auf rund 425 Millionen US-Dollar belaufen.

Platz 6: Adam Sandler: rund 440 Millionen US-Dollar

Mit einem Vermögen von rund 440 Millionen US-Dollar erreicht Adam Sandler den sechsten Platz im Ranking. (Foto: REUTERS) Adam Sandler

Adam Sandler ist ein amerikanischer Schauspieler, Komiker und Produzent. Zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere galt Sandler als der bestbezahlte Entertainer der Welt. Im vergangenen Jahrzehnt führte der US-Komiker sogar mehrmals in Folge die „Forbes“-Liste der überbezahlten Hollywood-Schauspieler an. Verglichen wurden dabei die Einspielergebnisse der letzten drei Filme mit den Kosten, die durch die Gagen der Hauptdarsteller entstehen. Sandlers Vermögen wird auf rund 440 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 5: George Clooney | Robert De Niro – jeweils rund 500 Millionen US-Dollar

George Clooney teilt sich den fünften Platz im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt 2022. (Foto: REUTERS) George Clooney

Platz 5 im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt teilen sich George Clooney und Robert De Niro. Beide kommen laut „Celebritynetworth“ auf jeweils 500 Millionen US-Dollar Nettovermögen. Während De Niro bereits in den 1970er-Jahren schauspielerische Bekanntheit und Prominenz erreichte, spielte Clooney 1984 seine erste große Rolle in der Sitcom „E/R“.

Platz 4: Tom Cruise – rund 600 Millionen US-Dollar

Tom Cruise: Platz 4 im Ranking. (Foto: REUTERS) Tom Cruise

Tom Cruise gehört zu den reichsten Schauspielern Hollywoods. In den vergangenen Jahren landete der heute 60-Jährige regelmäßig im „Forbes“-Ranking der bestbezahlten Schauspieler. Sein jüngster Film aus dem Jahr 2022, „Top Gun: Maverick“, spülte mehr als 700 Millionen Dollar in die US-Kinos. Damit ist das Werk bislang der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten in den USA. Laut „Forbes“ hat der Schauspieler dank der Rekordergebnisse von Maverick bereits mehr als 50 Millionen US-Dollar kassiert. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 600 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 3: Shah Rukh Khan– rund 690 Millionen US-Dollar

Shah Rukh Khan ist der reichste Schauspieler Indiens. (Foto: dpa) Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan ist ein indischer Schauspieler, Filmproduzent und TV-Persönlichkeit mit einem von „Forbes“ geschätzten Nettovermögen von etwa 690 Millionen Dollar. Seine Schauspielkarriere begann Ende der 1980er-Jahre mit Auftritten in indischen Fernsehserien. Im Anschluss daran startete Khan seine Bollywood-Karriere. Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen die Komödien „Chennai Express“, „Happy New Year“ oder „Dilwale“. Zudem zählt Khan in seiner Heimat Indien zu den prominentesten Werbegesichtern.

Platz 2: Jerry Seinfeld – rund 950 Millionen US-Dollar

Silber im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt 2022 geht an Jerry Seinfeld. (Foto: REUTERS) Jerry Seinfeld

Auf Platz 2 im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt schafft es Jerry Seinfeld, ein amerikanischer Komiker, Fernsehproduzent und Schauspieler. Sein Vermögen beläuft sich laut „Celebritynetworth“ auf rund 950 Millionen US-Dollar. Ein großer Teil seines Vermögens hängt mit der Sitcom „Seinfeld“ zusammen, die sich als eine der profitabelsten Shows in der Fernsehgeschichte erwiesen hat. Erst im vergangenen Jahr hat der Streamingriese Netflix rund 500 Millionen US-Dollar für die Ausstrahlungsrechte der Sitcom gezahlt, an denen der Produzent und Hauptdarsteller bis heute mitverdient.

Platz 1: Jami Gertz – rund drei Milliarden US-Dollar

Jami Gertz ist eine amerikanische Schauspielerin und bekannt aus Filmen wie „Unter Null“ (1987) und „Twister“ (1996). Zuletzt spielte die 57-Jährige eine Nebenrolle im Film „I Want You Back“ aus dem Jahr 2022. Ihr Vermögen speist sich jedoch nicht ausschließlich aus ihrem Gehalt als Schauspielerin. So ist Gertz mit dem amerikanischen Milliardär Tony Ressler verheiratet, der mitunter Eigentümer des NBA-Teams Atlanta Hawks ist. Medienberichten zufolge soll sich Gertz’ Vermögen auf rund drei Milliarden US-Dollar belaufen.

Erstveröffentlichung: 14.11.2022, 18 Uhr