Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020 Das sind die zehn besten Wirtschaftsbücher des Jahres

Zum 14. Mal vergeben das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Diese Bücher stehen auf der Shortlist.

Düsseldorf Aktuelle Bücher, wegweisende Bücher, tiefgründige, analytische, zum Nachdenken anregende und Debatten stimulierende, jedes für sich ein Juwel – in diesem Jahr ist die Produktion von Wirtschaftsbüchern besonders ergiebig und von hoher Qualität gewesen. Und das trotz – oder gerade wegen – der Pandemie.

Schnell haben Ökonomen und Autoren reagiert und versucht, die Folgen und Verwerfungen zu analysieren, ob für die Wirtschaft, die Politik oder die Gesellschaft. Es kamen zwar wegen der Einschränkungen durch Covid-19 weniger Titel auf den Markt, auch waren im Frühjahr lange die Buchhandlungen geschlossen, doch andererseits hatten alle auch mehr Zeit zum Lesen.

Die zahlreichen Einreichungen für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis spiegeln die Bandbreite der Diskussion. Zehn der Bücher sind nun auf der Shortlist, eines davon wird den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2020 gewinnen, der in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben wird. Den Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, loben das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs aus.

Eine hochkarätige Jury wählt aus den Titeln der Shortlist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres. Die Preisverleihung findet am 15. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt, angepasst an alle Abstands- und Hygienevorschriften.

„Wir wollen hier ein Zeichen der Kontinuität setzen. Die neuen Unfreiheiten des Lebens, von Mundschutz bis Umarmungsverbot, werden durch die nach wie vor gelebten Freiheiten der Autoren erträglicher“, sagt der Juryvorsitzende Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor des Handelsblatts.

Der Preis Die Initiatoren Das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs vergeben gemeinsam den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Wirtschaftsbuchpreis, der in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen wird. Prämiert wird das beste Wirtschaftsbuch, das in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland erschienen ist. Mit dem Preis wollen die Initiatoren die Bedeutung des Wirtschaftsbuchs bei der Vermittlung ökonomischer Zusammenhänge unterstreichen. Gesucht werden Bücher, die das Verständnis von Wirtschaft in der breiten Öffentlichkeit fördern – deshalb lautet das Motto des Preises „Wirtschaft verstehen“. Lesbarkeit und Aktualität sind ebenso Kriterien wie neue, innovative Blickwinkel. Die Preisverleihung Trotz Corona – die Preisverleihung findet am 15. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt, natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln. Bis dahin werden die zehn Bücher der Finalisten auf der Literaturseite des Handelsblatts vorgestellt. Zu finden sind die Rezensionen auch unter: >>www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.de. 2019 ging der Preis an den britischen Ökonomen und Bestsellerautor Paul Collier für sein Buch „Sozialer Kapitalismus! Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft“.

Natürlich ist in diesem Jahr die Zahl der Bücher groß, in denen es um die Pandemie und ihre Folgen geht; zu groß sind die Verwerfungen für die Wirtschaft, zu wenig wissen wir über das Virus und die Zeit, bis ein Impfstoff gefunden ist, bis Normalität zurückkehrt – oder auch nicht.

Wie verändert die Krise die Gesellschaft und auch unser Denken und Handeln? Wie retten wir unsere Wirtschaft? Das sind die Fragen der Autoren. Müssen wir ganz neu denken – vielleicht an eine neue Aufklärung? Viele begreifen die Krise als Chance, um einen Kompass zu finden in der globalen Welt, in der nicht nur die Lieferketten plötzlich unterbrochen wurden, sondern es auch zu Verwerfungen zwischen Nationen und Kontinenten kommt.

Diese Bücher stehen 2020 auf der Shortlist Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo: Gute Ökonomie für harte Zeiten. 1 von 10 Sechs Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können. Penguin, München 2020, 560 Seiten, 26 Euro Marcel Fratzscher: Die neue Aufklärung. 2 von 10 Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. Berlin Verlag, Berlin 2020, 224 Seiten, 22 Euro Clemens Fuest: Wie wir unsere Wirtschaft retten. 3 von 10 Der Weg aus der Corona-Krise. Aufbau, Berlin 2020, 277 Seiten, 18 Euro Clive Hamilton, Mareike Ohlberg: Die lautlose Eroberung. 4 von 10 Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. DVA, München 2020, 496 Seiten, 26 Euro Thomas Heilmann, Nadine Schön: Neustaat. 5 von 10 Politik und Staat müssen sich ändern. 64 Abgeordnete & Experten fangen bei sich selbst an. FBV, München 2020, 320 Seiten, 24,99 Euro Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. 6 von 10 Wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert. Econ, Berlin 2020, 144 Seiten, 15 Euro Andrew McAfee: Mehr aus weniger. 7 von 10 Die überraschende Geschichte, wie wir mit weniger Ressourcen zu mehr Wachstum gekommen sind und wie wir jetzt unseren Planeten retten. DVA, München 2020, 384 Seiten, 26 Euro

Und wie sieht es in Deutschland aus? Es geht nicht so weiter wie bisher, darin besteht Konsens. Aber wie soll der Staat der Zukunft aussehen, die Gesellschaft, die Wirtschaft? Was kann die Politik tun? Wie viel Staat, wie viel Individualismus wird es in Zukunft geben? Und was werden die Folgen der Milliarden-Hilfspakete und der Schuldenberge sein?

Perfekte Lösungen haben die Autoren der Shortlist-Titel nicht. Aber sie helfen durch ihre Analysen und präzisen Vorschläge, klarer zu sehen und nach der Lektüre besser urteilen zu können.

Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020 – Die Jury Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner Lehrstuhl für Entrepreneurial Finance, Technische Universität München (TUM) Prof. Dr. Jutta Allmendinger Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Dr. Simone Bagel-Trah Aufsichtsratsvorsitzende der Henkel AG & Co. KGaA Juergen Boos Direktor der Frankfurter Buchmesse Dr. Wolfgang Fink Vorsitzender des Vorstands, Goldman Sachs Bank Europe SE Lutz Goebel Geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen GmbH & Co. KG, Past President des Verbands „Die Familienunternehmer“ Bodo Hombach Präsident der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) Prof. Dr. Bert Rürup Präsident des Handelsblatt Research Institute Prof. Dr. Malcolm Schauf Präsident des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) Vorsitz: Hans-Jürgen Jakobs Senior Editor und Autor des Handelsblatts

Es gibt natürlich nicht nur Corona als großes Thema der Gegenwart. Ungleichheit, Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz sind ebenso wichtig wie die Frage, wie wir mit dem Riesenreich China umgehen, über dessen Ideologie und Strategie kühne Theorien kursieren.

Welches Narrativ erzählt die Wirtschaft? Ein gemeinsames Leitmotiv haben die zehn Finalisten, unter ihnen auch Wirtschaftsnobelpreisträger: die Überzeugung, dass gute Ökonomie der Weg ist, um in der Krise brauchbare Lösungen zu finden.

Mehr: Die Rolle des Staates könnte sich nach der Krise verändern