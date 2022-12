Handelsblatt Today Das Handelsblatt wählt die Menschen 2022

2022 hat jede Menge Persönlichkeiten hervorgebracht, die das Jahr maßgeblich mitgeprägt haben. Das Handelsblatt hat die spannendsten auserkoren.

Auch 2022 hat das Handelsblatt Menschen erkoren, die prägend für das Jahr waren – und die auch 2023 noch wichtig sein werden. Im Podcast erklären Handelsblatt-Chefreporterin Tanja Kewes und Redakteurin Claudia Panster, wie die Handelsblatt-Jury die spannendsten Persönlichkeiten ermittelt hat: Welche Eigenschaften verbinden die Politiker, Unternehmer und Investoren, die uns auch im kommenden Jahr beschäftigen werden?

„Es waren drei große Themen, die uns stark beschäftigt haben: Einmal der Krieg in der Ukraine, dann die Energiekrise und natürlich die Transformation der deutschen Wirtschaft“, erzählt Kewes zum Auswahlprozess.

Aber selbst in einem so krisengeplagten Jahr wie 2022 lässt sich in einigen Bereichen ein positives Urteil fällen: „Früher war es in Deutschland so: Einmal gescheitert – und raus bist du. Das kann man heute eigentlich nicht mehr sagen: Da sind wir ein bisschen amerikanischer geworden“, so Kewes.

Diese Podcast-Folge ist der erste Teil des Handelsblatt-Specials zu den wichtigsten Menschen 2022 und 2023. Der zweite Teil folgt am Freitag.

