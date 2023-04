Der deutsche Leitindex ist auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen. Drei Strategen erklären die Gründe für die Rally und geben einen Ausblick.

Der Bulle symbolisiert steigende Kurse. (Foto: dpa) Bullen-Skulptur vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt trotzt derzeit allen Problemen. Auch die schwelende Bankenkrise und der Ölpreisschock Anfang der Woche scheinen den Optimismus der Investoren nicht bremsen zu können. Am Dienstag kletterte der Leitindex Dax bis auf 15.736 Punkte und erreichte damit ein neues Jahreshoch.

Seit Anfang Januar ist das Börsenbarometer damit bereits um 13 Prozent gestiegen. Zuletzt lag der Dax im Januar 2022 so hoch. Analysten machten für den Aufschwung vor allem die Hoffnung auf ein früheres Ende der Zinserhöhungen durch die großen Notenbanken verantwortlich.

Am Dienstag trieben zudem positive Konjunkturnachrichten den Dax an. So gehen die führenden Forschungsinstitute für das laufende Jahr nicht mehr von einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft aus. In ihrer neuen Konjunkturprognose für das Bundeswirtschaftsministerium, die sie am Mittwoch vorstellen, rechnen sie mit einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent. Das erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen.

