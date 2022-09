Banken-Gipfel 2022 Commerzbank-Chef fordert Pragmatismus bei der Suche nach Energiepartnern

Manfred Knof spricht sich für Kooperationen mit Ländern aus, die „nicht unseren demokratischen Idealen entsprechen“. Anders werde die Energiewende nicht gelingen.

Der CEO der Commerzbank fordert auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatt mehr Unterstützung für mittelständische Unternehmen durch die Politik. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Manfred Knof

Frankfurt Commerzbank-Chef Manfred Knof fordert politischen Pragmatismus bei der Suche nach neuen Energielieferanten. „Damit die Energiewende überhaupt gelingen kann, brauchen wir neue Partner und mehr internationale Zusammenarbeit“, sagte Knof auf dem Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt.

Er begrüße sehr, dass die Bundesregierung dazu Gespräche mit unseren Partnern in Europa, in den USA und Kanada führe. „Wir müssen aber auch offen sein, für neue Kooperationen mit Ländern in Nordafrika und im Mittleren Osten“, so Knof.

Dabei werde man „zwangsläufig“ in ein Spannungsfeld von Wertvorstellungen geraten und sich auf „politische Widersprüche und Zielkonflikte“ einstellen. „Wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit Ländern, die „nicht unseren demokratischen Idealen entsprechen“, betonte Knof.

Auf die Frage, welche Länder er dabei im Blick habe, sagte Knof, der Mittlere Osten sei als Energielieferant wichtig. Auch Nordafrika werde ein wichtiges Feld werden, „wenn ich an Länder wie Marokko und andere Länder denke“.

