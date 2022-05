Märkte Flashcrash am europäischen Aktienmarkt: Citigroup räumt Fehler eines Händlers ein

Ein Transaktionsfehler eines Londoner Händlers der US-Bank hat am Montag für einen vorübergehenden Kursrutsch gesorgt. Der Bank droht nun ein finanzieller Schaden.

Ein Transaktionsfehler führte wohl zu einem Kursrutsch. (Foto: dpa) Citigroup-Logo

London Nun ist klar, wer für den Flashcrash am europäischen Aktienmarkt am Montag verantwortlich ist: die Wall-Street-Bank Citigroup. In einer Mitteilung gab die US-Bank bekannt, dass einer ihrer Londoner Händler bei einer Transaktion einen Fehler gemacht und damit den Kursrutsch ausgelöst habe. „Innerhalb von Minuten identifizierten wir den Fehler und korrigierten ihn“, teilte Citi weiter mit.

Am Montagvormittag hatte vorübergehend ein heftiger Kursrutsch für Aufregung gesorgt: Ein ganzes Paket vor allem schwedischer Aktien kam völlig überraschend auf den Markt. An der Börse in Stockholm ging es zeitweise um bis zu acht Prozent nach unten.

In Dänemark fiel der Leitindex mehr als sechs Prozent. Auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich war der Flashcrash noch zu spüren. Der Euro Stoxx 50 büßte bis zu drei Prozent ein und stoppte den Handel kurzfristig. In nur wenigen Minuten wurden 300 Milliarden Euro vernichtet. Am Dienstag beruhigten sich die Börsen wieder.