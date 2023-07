Nach SVB-Pleite US-Regionalbanken fusionieren: Banc of California kauft Pacwest

Nach der Bankenkrise im März zeichnet sich in den USA eine Konsolidierungswelle ab. Den Anfang machen kalifornische Institute.

Die Regionalbank wird übernommen. (Foto: Bloomberg) Pacific Western Bank

Denver Die US-Regionalbank Pacific Western Bank (Pacwest) wird von dem Konkurrenten Banc of California übernommen. Das teilten die Institute in der Nacht zum Dienstag mit. Pacwest gehörte zu den Instituten, die von der Bankenkrise im März besonders stark betroffen waren. Die Aktie hatte zweitweise rund 90 Prozent an Wert verloren. Nun wird das Geldhaus von der kleineren Banc of California geschluckt.

Teil des Deals ist ein 400 Millionen Dollar schweres Investment der Private-Equity-Firmen Warburg Pincus und Centerbridge Partners, die rund 20 Prozent des fusionierten Unternehmens halten werden. Zudem werden die Firmen die Option bekommen, weitere Anteile zu erwerben.