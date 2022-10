Quartalszahlen UBS erzielt trotz schwächerem Investmentbanking einen Milliardengewinn

Die Schweizer Großbank profitiert von steigenden Zinsen und Kostendisziplin. Damit übertrifft sie die Erwartungen der Investoren.

Besonders die Investmentbanking-Sparte von UBS bekam im dritten Quartal einen Dämpfer. (Foto: Reuters) UBS

Zürich Von Krise keine Spur bei der UBS: Die Schweizer Großbank hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,73 Milliarden US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen.

Zwar bedeutet das Ergebnis einen Rückgang um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Allerdings hatten die Analysten ohnehin nicht erwartet, dass sich die Zahlen aus dem Rekordjahr 2021 wiederholen lassen. Sie hatten im Schnitt mit Nettogewinn von 1,57 Milliarden Dollar gerechnet.

Trotz der negativen Stimmung an den Finanzmärkten verzeichnet die Bank milliardenschwere Zuflüsse, sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Geschäft mit professionellen Kunden (Asset Management). Lediglich in der Investmentbank brach der Gewinn wegen des brachliegenden Marktes für Börsengänge um fast 50 Prozent ein.

UBS-Chef Ralph Hamers sagte: „Das makroökonomische und geopolitische Umfeld ist zunehmend komplexer geworden. Angesichts dieser Ungewissheit wenden sich die Kunden an uns, um Beratung und Lösungen zu erhalten.”

