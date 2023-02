Sparkassen Matthias Neth steht ab Frühjahr 2024 an der Spitze des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg

Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth, wird neuer Sparkassenpräsident in Baden-Württemberg. Er folgt auf Peter Schneider, der seit 14 Jahren an der Verbandsspitze steht.

Matthias Neth (links) wird ab Mai 2024 Sparkassenpräsident in Baden-Württemberg. Der CDU-Politiker ist derzeit Landrat des Hohelohekreises. Er folgt auf Peter Schneider (rechts). (Foto: dpa) Matthias Neth und Peter Schneider

Frankfurt Der Sparkassenverband Baden-Württemberg hat einen neuen Präsidenten – der sein Amt allerdings erst in gut einem Jahr antritt. Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth, wird dem Verband ab Mai 2024 vorstehen. Gewählt wurde er am Freitag durch die 151 Mitglieder der Verbandsversammlung.

Der 43-Jährige CDU-Politiker folgt auf Peter Schneider. Der 64-Jährige geht Ende April kommenden Jahres in den Ruhestand. Schneider steht seit 2006 an der Spitze des mächtigen Sparkassenverbandes, der 50 Sparkassen vertritt und 40 Prozent an der Landesbank Baden-Württemberg hält, der größten deutschen Landesbank. Schneider führt zudem den Aufsichtsrat der SV Sparkassen-Versicherung in Stuttgart und der Landesbausparkasse Südwest.

Auch an der DSGV-Spitze gibt es einen Wechsel