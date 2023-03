Geldpolitik EZB-Vertreter geben unterschiedliche Signale vor der Ratssitzung im März

Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann plädiert für kräftige Zinserhöhungen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane äußert sich zurückhaltender.

Frankfurt Vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 16. März haben Vertreter der Notenbank zum Wochenbeginn unterschiedliche Signale über den weiteren Kurs gegeben. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann sprach sich im Handelsblatt-Interview für weitere kräftige Zinserhöhungen aus. Dagegen äußerte sich der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane vorsichtiger.

Die Notenbank hat für März bereits eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte in einer Rede am Sonntag diese Absicht. Das Treffen im März wird mit Spannung erwartet, weil die EZB dort neu bewerten will, wie es danach weitergehen soll.