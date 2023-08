Inflation US-Erzeugerpreise ziehen stärker als erwartet an

Im Juli hatte die Inflation in den USA wieder leicht angezogen. Die Erzeugerpreise könnten Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben.

Die Erzeugerpreise beziehen sich auf den Zeitpunkt vor Weiterverarbeitung oder Handel. (Foto: IMAGO/Levine-Roberts) Produkte im Supermarkt

Washington Angetrieben von steigenden Kosten für Dienstleistungen sind die Erzeugerpreise in den USA angestiegen. Sie legten im Juli um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet, nachdem diese Teuerungsrate im Juni noch bei revidiert 0,2 Prozent gelegen hatte. Die Preise gelten ab Werk – also bevor Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Sie dienen somit als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise.

Im Juli hat die Inflation in den USA zwar erstmals seit über einem Jahr wieder angezogen. Doch war die Teuerung mit 3,2 Prozent nicht ganz so stark ausgefallen wie von Experten erwartet.

An den Terminmärkten war nach den besser als erwartet ausgefallenen Daten darauf spekuliert worden, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr weiter erhöht. Die Fed hat sie seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben, um die grassierende Teuerung in den Griff zu bekommen. Die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly, warnte jedoch davor, den Sieg über die Inflation zu früh auszurufen. Die Zentralbank habe noch mehr Arbeit vor sich. Insbesondere wolle sie noch weitere Fortschritte im Kampf gegen die Teuerung im Dienstleistungssektor sehen. Mehr: „Der Markt ist bei Weitem nicht ausgeschöpft“ – Deutsche Traditionsmarken boomen in den USA