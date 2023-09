 Immobilien: Pleite als Neubau-Risiko – so finden Sie seriöse Bauträger

Nach Jahren des Immobilienbooms erkennen viele Hauskäufer erst jetzt die Gefahren bei einer noch im Bau befindlichen Immobilie. Fünf Prüfschritte, die absichern.

Mit guter Vorbereitung und sorgfältiger Prüfung lässt sich das Risiko deutlich verringern, an einen wirtschaftlich angeschlagenen oder gar unseriösen Bauträger zu geraten. (Foto: dpa) Baustelle

Düsseldorf Die wachsende Zahl an Bauträgerpleiten sorgt für Unruhe – nicht nur bei direkt Betroffenen. Viele fragen sich, ob es in der aktuellen Marktlage womöglich zu riskant ist, ein Objekt zu kaufen, das gerade noch gebaut wird. Denn was, wenn es plötzlich nicht mehr weitergeht?

Dabei bietet er unbestreitbar große Vorteile: Energetisch und bautechnisch ist er auf der Höhe der Zeit – was für niedrige laufende Betriebskosten sorgt und die Investition vor allem weitgehend zukunftssicher macht. Nicht zuletzt lassen sich im Neubau individuelle Wohnwünsche zumeist leichter umsetzen als in gebrauchten Häusern und Wohnungen.

Was also tun, um einen seriösen Anbieter zu finden und dann die Risiken im Fall einer Insolvenz so weit wie möglich zu minimieren? Die gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, herauszufinden, welche Bauträger verlässlich sind. Und anders als noch vor zwölf Monaten haben Suchende aktuell genug Zeit für Auswahl und Planung – und einigen Verhandlungsspielraum.

