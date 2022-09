 Immobilien: Weniger Baugenehmigungen auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte

Der Abwärtstrend bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hält an. Auch gestiegene Preise für Baustoffe und Bauland bremsen.

Die Immobilienbranche warnt bereits vor einem Ende des Baubooms. (Foto: dpa) Wohnungsbau

Berlin Wegen steigender Materialkosten und Zinsen sinkt die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Im August wurde der Bau von 30.653 Wohnungen genehmigt und damit 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Januar bis Juli gaben die Behörden grünes Licht für den Bau von insgesamt 216.425 Wohnungen, was einem Rückgang von 2,1 Prozent oder knapp 4700 entspricht.

Trotz des Bedarfs gerade an bezahlbarem Wohnraum ist die Nachfrage nach Wohnungen nach Beobachtung des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) rückläufig. „Grund dafür sind die seit Kriegsbeginn explodierenden Rohstoffpreise sowie die höheren Zinsen“, sagte HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller kürzlich.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen