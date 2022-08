Aktien Welche Richtung schlagen die Aktienmärkte ein? Die Prognosen der Börsenprofis

Bullen und Bären wollen an der Börse die Oberhand gewinnen. Wem das gelingt, hängt vor allem von der Inflation ab. Ed Yardeni glaubt: Es wird erst schlimmer, bevor es besser wird.

Ist die Rezessionsgefahr im aktuellen Kursniveau ausreichend abgebildet? (Foto: Reuters) Händler an der Börse New York

Frankfurt Der unabhängige US-Analyst Ed Yardeni hat eine doppelte Botschaft: Er bezeichnet sich als „Bullen“, glaubt aber, dass für eine Übergangszeit die „Bären“ den Trend an der Börse angeben werden. Kurz gesagt: Bevor der Optimismus sich bewahrheitet, regiert der Pessimismus.

In der „aufbrausenden Debatte“, wie Yardeni die Diskussion um die Richtung an den Märkten beschreibt, geht es um drei Fragen: Flacht die Inflation – vor allem die in den USA – wirklich ab und geht dann allmählich auf Sinkflug? Schaffen es wenigstens die USA, eine schwere Rezession zu vermeiden? Und drittens: Wie viel ist von einer künftigen Rezession schon im aktuellen Kursniveau enthalten?

Die Citigroup sieht die – inzwischen schon wieder unterbrochene – Erholung der Börsen seit Mitte Juni als typische „Bärenmarktrally“, also als Aufwärtstrend in einem übergeordneten Abwärtstrend. Diese Entwicklung, so die Prognose, dürfte bald wieder ins Negative kippen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen