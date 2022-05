Anlagestrategie Globaler, robuster, wertvoller: Manchester United, die etwas andere Fußball-Aktie

Manchester United hat eine derart große Stahlkraft, dass die Aktie weniger abhängig ist von der sportlichen Performance. Was sie vom Rest der Branche unterscheidet.

Der Superstar kehrte im vergangenen Sommer zu den Klub zurück, bei dem ihm der Sprung auf die große Fußball-Bühne gelang. (Foto: Reuters) Cristiano Ronaldo

Düsseldorf Sportlich liegt hinter dem Fußballklub Manchester United eine enttäuschende Saison: In der ersten englischen Liga wurde die Qualifikation für die finanziell lukrative Champions League verpasst, hinzu kam das frühe Aus in allen Pokalwettbewerben. An der Börse bleibt Manchester United allerdings das Maß aller Dinge.

Die Marktkapitalisierung liegt bei über 2,1 Milliarden Dollar (etwa 1,98 Milliarden Euro), kein börsennotierter Fußballklub kommt nur in die Nähe eines solchen Werts. Und obwohl der Aktienkurs zuletzt deutlich gesunken ist, sehen Analysten mittelfristig deutliches Potenzial. Aktuell covern laut dem Finanzdienst Bloomberg nur drei Aktienexperten den Klub: Auf Zwölfmonatssicht sehen sie rund 40 Prozent Kurspotenzial.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen