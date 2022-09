Social-Media-Plattform Börsengang von Trumps sozialem Netzwerk droht das Aus

Das Übernahmevehikel braucht mehr Zeit, um Aktionäre von „Truth Social“ zu überzeugen. Ohne den Börsengang ist die weitere Finanzierung des Projekts offen.

2021 hatte Twitter den kürzlich abgewählten Ex-Präsidenten Donald Trump ausgeschlossen. Ein paar Monate später gründete er sein eigenes Netzwerk. (Foto: Reuters) Trump mit dem Logo seines sozialen Netzwerks

New York Der Börsengang von Donalds Trumps neu gegründetem sozialen Netzwerk „Truth Social“ droht zu scheitern. Das Übernahme-Vehikel Digital World Acquisition, das dem Betreiber der Twitter-Alternative zum Sprung an die Börse verhelfen will, bangt um die Zustimmung der Aktionäre zur erforderlichen Verlängerung der Übernahmefrist für die Trump Media & Technology Group (TMTG) um zwölf Monate.

Digital-World-Chef Patrick Orlando verlängerte die Abstimmungsfrist am Dienstag um zwei Tage. Er braucht eine Mehrheit von 65 Prozent, um eine Liquidation des Unternehmens zu verhindern. Digital World braucht mehr Zeit, weil die US-Börsenaufsicht SEC die Übernahme von TMTG blockiert.

Doch Digital World hat Schwierigkeiten, die Investoren zur Abgabe des Votums zu bewegen. Die meisten seien Privatanleger, die nur schwer erreichbar seien. Bis zum Montagabend sei Digital World weit entfernt von den erforderlichen Zustimmungsquote gewesen, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

