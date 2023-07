Alex Mashinsky Bericht: Ex-Chef der Krypto-Pleitefirma Celsius Network festgenommen

Die US-Börsenaufsicht hat am Donnerstag Klage gegen den Manager und das Unternehmen eingereicht. Noch am gleichen Tag ist er einem Bericht zufolge verhaftet worden.

Der ehemalige Chef von Celsius Network soll festgenommen worden sein. (Foto: Reuters) Alex Mashinsky

New York Der ehemalige Chef des insolventen Krypto-Kreditgebers Celsius Network ist verhaftet worden, wie Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person berichtet. Vorausgegangen waren Ermittlungen zum Zusammenbruch des Unternehmens.

Die Verhaftung von Alex Mashinsky fand demnach am Donnerstagmorgen statt. Die US-Börsenaufsicht SEC hat laut Gerichtsunterlagen am Donnerstag Klage gegen Mashinsky und das Unternehmen eingereicht. Mashinskys Anwalt reagierte nicht umgehend auf eine Email-Anfrage von Bloomberg um Stellungnahme.

Celsius hatte im vergangenen Sommer Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen gehörte zu den größten Krypto-Lendern. Es versprach seinen Nutzern Renditen von zum Teil 18 Prozent und mehr, wenn sie ihre Kryptowährungen über den Anbieter verliehen. Das US-Unternehmen verlieh die Währungen dann wiederum an institutionelle Investoren weiter, investierte jedoch auch in riskante Token.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen