Kryptowährungen haben in den vergangenen Monaten eine überraschende Rally hingelegt. Doch der Druck der US-Regierung wächst und sorgt für neue Verunsicherung.

Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung 71 Prozent an Wert zugelegt. (Foto: Reuters) Bitcoin

Frankfurt, New York Die Pleite der Silicon Valley Bank, die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und die Krise der First Republic Bank: Alle drei Faktoren haben eine wahre Achterbahnfahrt an den Märkten ausgelöst, mit zahlreichen Rekordtiefständen.

Und während sich Investoren wegen der neuen Bankenkrise Sorgen machen, erlebt der Kryptomarkt ein großes Comeback: Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung, konnte in den vergangenen 14 Tagen 39 Prozent an Wert zulegen und notiert derzeit bei mehr als 27.500 Dollar, seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs sogar 65 Prozent.

Mit der Performance hat der Bitcoin im März besser abgeschnitten als 98 Prozent aller Unternehmen im breit angelegten S&P 500-Index. Das geht aus Daten der Krypto-Bildungsplattform Cryptomaniaks hervor. In dem Aktienindex sind die 500 führenden börsennotierten Unternehmen der USA repräsentiert.

