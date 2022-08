Börse New York Wall Street schließt deutlich im Plus – Meta und PayPal-Aktie mit Kurssprung

Die Anleger reagierten erleichtert auf die moderate Reaktion von Peking auf den Besuch Pelosis in Taiwan. Die Fed deutet einen weiteren großen Zinsschritt im September an.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Gestützt auf ermutigende Firmenbilanzen sind Anleger am Mittwoch an die Wall Street zurückgekehrt. Der Dow Jones gewann 1,3 Prozent auf knapp 32.813 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,6 Prozent auf 12.668 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf 4155 Punkte zu.

Erleichtert reagierten Investoren zudem auf die bislang vergleichsweise moderate Reaktion der Regierung in Peking auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. China werde die Sache damit aber kaum auf sich beruhen lassen. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Weitere Stimmungsaufheller waren starke US-Konjunkturdaten. Der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor stieg überraschend. Der Zuwachs bei den Auftragseingängen der US-Industrie fiel mit zwei Prozent größer aus als gedacht. „Wachstumssorgen sollten vor diesem Hintergrund tendenziell kleiner werden“, sagte Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen