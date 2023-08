Dax aktuell Dax dreht deutlicher ins Plus – Was passiert nach der Powell-Rede?

Der Dax schafft am Mittag einen ansehnlicheren Sprung in die Gewinnzone. Die Umsätze sind jedoch gering – und die Rede von Fed-Chef Powell könnte die Lage schnell ändern.

Frankfurt Trotz der Unsicherheit vor der Notenbankkonferenz in Jackson Hole rückt der Dax am Mittag stärker in die Gewinnzone vor. Deutschlands Leitindex steigt in der Spitze um 0,6 Prozent auf gut 15.700 Punkte.

Dabei trauen sich aber nur wenige Investoren aus der Deckung. Die Umsätze auf der Handelsplattform Xetra sind mit knapp zehn Millionen gehandelten Aktien deutlich geringer als üblich.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf ins Minus gedreht und mit einem Abschlag von 0,7 Prozent bei 15.621 Zählern geschlossen. Damit beendete er seine dreitägige Gewinnserie.

Auch an der Wall Street hatte die Euphorie angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Halbleiterherstellers Nvidia nicht lange angehalten. Der breite S&P 500 verlor 1,3 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab sogar 2,2 Prozent nach. Die Futures-Kontrakte deuten indes darauf hin, dass die US-Börsen am Freitag moderat im Plus eröffnen.