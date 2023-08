Dax aktuell Dax legt leicht zu – dennoch droht das vierte Wochenminus in Folge

Der Dax dreht am Vormittag moderat ins Plus. Vor den Reden von Powell und Lagarde halten sich Investoren zurück. In Deutschland enttäuscht zudem der Ifo-Index.

Frankfurt Schlechte Vorgaben aus den USA, Unsicherheit vor der Notenbankkonferenz in Jackson Hole und ein schwacher Ifo-Index lassen die Investoren am deutschen Aktienmarkt weitgehend zurückhaltend agieren. Der Dax dreht zwar am frühen Mittag ins Plus, legt dabei mit 0,2 Prozent auf gut 15.560 Punkte aber nur moderat zu.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf ins Minus gedreht und mit einem Abschlag von 0,7 Prozent bei 15.621 Zählern geschlossen. Damit beendete er seine dreitägige Gewinnserie. Mit dem nur verhaltenen Handelsstart am Freitag dürfte es der Dax schwer haben, nach zuletzt drei Verlustwochen in Folge wieder ein deutliches Wochenplus einzufahren.

Auch an der Wall Street hatte die Euphorie angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Halbleiterherstellers Nvidia nicht lange angehalten. Der breite S&P 500 verlor 1,3 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab sogar 2,2 Prozent nach.

Jackson Hole für Börsianer die „Hauptstadt der Welt“

