Der Leitindex schüttelt das schwache Konsumklima und die sinkenden Industriegewinne in China vorerst ab. Gefragt sind unter anderem Siemens Energy und Rheinmetall.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt folgt den US-Börsen ins Plus. Der Leitindex Dax gewinnt am Mittwochvormittag 0,6 Prozent und steigt auf 15.938 Punkte und nähert sich damit wieder der Marke von 16.000 Punkten an. Am Dienstag hatte das Frankfurter Börsenbarometer seine sechstägige Verlustserie beendet und 0,2 Prozent fester bei 15.846 Punkten beendet.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehören Siemens Energy und Rheinmetall. Beide Aktien standen in den vergangenen Tagen unter Druck. Dass sie nun wieder steigen, ist ein Zeichen, dass Käufer die aktuellen Kursniveaus wieder attraktiv finden.

Der deutsche Markt profitiert zudem von den überraschend starken US-Konjunkturdaten, die bereits für deutliche Kursgewinne in den USA gesorgt hatten. Auch die Märkte in Japan zogen an, der Nikkei-Index stieg um zwei Prozent.

