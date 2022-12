Dax aktuell Dax schließt knapp unter 14.000 Punkten – Experte Ehrhardt erwartet „deutliche Aktienbaisse“

Aktien verbuchen kurz vor dem Jahresende Gewinne. Doch einige Experten wie Jens Ehrhardt warnen vor starken Rückschlägen in den nächsten Monaten.

Frankfurt Zu Beginn der letzten Handelswoche des laufenden Jahres sind die Anleger in guter Stimmung. Der Dax gewinnt am Dienstagnachmittag rund 0,4 Prozent und schließt bei 13.995 Punkten. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer sogar die wichtige Marke von 14.000 Zählern überwunden, fiel am Nachmittag aber wieder darunter. Am Montag waren die meisten Börsen wegen der Weihnachtsfeiertage geschlossen gewesen.

Grund der Aufwärtsbewegung sind vor allem die positiven Vorgaben aus Asien, wo die Börsen in China und Japan ein halbes Prozent oder mehr zulegten. Dahinter stehen die sich mehrenden Signale für eine Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft nach einer langer Abschottung zur Corona-Bekämpfung. Die weiteren Lockerungen der Corona-Restriktionen geben den Anlegern Hoffnung auf bessere Perspektiven auch für die deutschen Unternehmen.

>> Lesen Sie hier: 14 Faktoren, wann und wie Sie sich von Aktien trennen sollten