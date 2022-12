Dax aktuell Dax setzt Negativtrend fort – Experte sieht „Ruhe vor dem Sturm“

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt zum Wochenstart seinen jüngsten Negativtrend fort. Der Leitindex Dax schloss 0,5 Prozent im Minus bei 14.307 Punkten. Seit dem Zwischenhoch von 14.585 Punkten am 2. Dezember summiert sich das Minus auf rund zwei Prozent.

Damit befindet sich der Dax weiter auf Richtungssuche, nachdem er im Oktober und November um rund 2400 Punkte gestiegen war. Das zeigt sich auch im unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Dieses lag in der vergangenen Woche bei knapp 51 Millionen Dax-Aktien – während der vorherigen Rally lag der Wert bei 68 Millionen. Käufer halten sich also zurück.

Der schleichende Verfall ist auch ein Zeichen dafür, dass Anlegerinnen und Anleger vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche abwarten. „Der heutige Börsentag ist so etwas wie die Ruhe vor dem großen Sturm“, kommentiert Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners die Marktbewegung.

Den Auftakt macht am Dienstag die US-Inflationsrate für den November. Danach folgen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed (Mittwoch), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (jeweils Donnerstag).

„Diese Woche liefert eine erste Vorentscheidung darüber, wie weit die Zinsen steigen und wie steil der Pfad dorthin sein wird“, sagt Altmann. „Angesichts der Ereignisflut der kommenden Tage lautet das Motto: Bloß nicht auf der falschen Seite positionieren. Schon gar nicht so kurz vor dem Jahresende.“

Die Finanzmärkte rechnen damit, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt anhebe wird, nach vier Jumbo-Zinsschritten von 0,75 Prozent in Folge. Auch die EZB wird auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag aus Sicht vieler Experten wohl auf eine weniger aggressive Gangart umschalten und die Schlüsselzinsen nur noch um 0,5 Prozentpunkte erhöhen.

Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbanken sind allerdings Analysten zufolge noch wichtiger als der eigentliche Zinsentscheid. „Man will von der US-Notenbank hören, dass der Zinserhöhungszyklus sich dem Ende nähert und vielleicht nach ein oder zwei kleinen Erhöhungen im März der Gipfel erreicht sein könnte“, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus RoboMarkets.

Bitcoin: Kurs bei 17.000 Dollar

Die älteste und wichtigste Kryptowährung kämpft zu Beginn der drittletzten Handelswoche des Jahres 2022 mit der psychologischen Marke von 17.000 Dollar. Eine Bitcoin-Einheit kostete zuletzt rund 17.014 Dollar, was einem leichten Minus zum Vortag entspricht.

„Der Respekt vor Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten und der US-Notenbanksitzung ist offensichtlich zu groß“, kommentiert Krypto-Analyst Timo Emden. „Niemand möchte auf dem falschen Fuß erwischt werden.“



Blick auf Einzelwerte

Beiersdorf: Mit RBC und Morgan Stanley geben gleich zwei Analysten ihren Pessimismus für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern auf. Der Morgan-Stanley-Analyst Rashad Kawan argumentierte, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken mittlerweile ausgewogen und damit besser als beim weiter negativ beurteilten Konkurrenten Henkel sei. Die Beiersdorf-Aktien gewannen im Dax 1,4 Prozent.

Deutsche Börse: Papiere der Börsenbetreibers verloren 2,2 Prozent nach einer Abstufung durch die US-Bank JP Morgan.

FMC: Negativ von einer gestrichenen Warburg-Kaufempfehlung beeinflusst wurden die Fresenius-Aktien, die 2,1 Prozent verloren. Er sieht in der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) nach wie vor eine Belastung. Ein Investment sei weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Symrise: Der Dax-Konzern profitierte mit einem Plus von 1,1 Prozent von einer Fusion in der Branche. Die dänischen Enzymhersteller Novozymes und Chr.Hansen planen einen milliardenschweren Zusammenschluss. Zusammen kommen die beiden Unternehmen auf einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und können jährliche Umsatzsynergien von über 200 Millionen Euro erzielen, wie beide Seiten am Montag mitteilten.

Rheinmetall: Im MDax macht Rheinmetall mit einem Hoch seit Anfang Juli von sich reden. Die 1,2 Prozent höheren Papiere des Autozulieferers und Rüstungskonzerns profitierten von einem Großauftrag für Abgas-Rückführungsmodule.

Teamviewer: Eine Herabstufung setzt Teamviewer zu. Die Aktien des Spezialisten für Fernwartungssoftware fielen im Nebenwerteindex MDax um 2,8 Prozent. Die Experten von Morgan Stanley stufen die Papiere auf „Underweight“ von „Equal Weight“ herab. Allerdings heben sie das Kursziel von elf auf zwölf Euro an.

ProSiebenSat.1: Aktien des Medienkonzerns verloren im MDax drei Prozent, nachdem JP Morgan seine bislang optimistische Haltung für den Medienkonzern aufgegeben hat.

Va-Q-Tec: Im Nebenwerte-Bereich gab es bei Va-Q-Tec einen Kurssprung um 40,2 Prozent. Hier wurde am Freitag kurz nach Börsenschluss verkündet, dass sich eine Zusammenschlussvereinbarung mit dem Finanzinvestor EQT anbahnt.

