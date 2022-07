Dax-Ausblick Druck auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe: Märkte gehen in eine unruhige Woche

Die Angst vor einer Rezession bleibt trotz zwischenzeitlicher Erholungen das beherrschende Thema. Welche Titel nun besonders ins Blickfeld geraten.

Viele Börsianer sind derzeit skeptisch. (Foto: obs) Handelsraum in Frankfurt

Frankfurt Die weltweiten Kapitalmärkte suchen weiterhin nach Orientierung. In den USA griffen die Anleger am Freitag in der zweiten Hälfte der Börsensitzung wieder zu und verschafften so dem breiten Aktienindex S&P 500 ein Tagesplus von gut einem Prozent.

In Europa hatte der Dax zuvor keine klare Richtung gezeigt und mit einem kleinen Plus geendet. Am Tag zuvor hatten die Märkte das erste Halbjahr mit einer tiefroten Bilanz beendet.

Auffällig im Dax war am Freitag die Stärke der Versorgeraktien. Hier dürfte der Plan der Bundesregierung eine Rolle spielen, bei einer schweren Gaskrise mit einer neuen Umlage den Anstieg der Preise möglichst gut abzufedern.

Auf der anderen Seite zeigten sich in Deutschland und in Europa die Auswirkungen der schlechten Prognosen des US-Chipherstellers Micron: Sie setzten die Aktien der gesamten Branche unter Druck.

