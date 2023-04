Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen bewegen sich kaum – Aktien von Bed, Bath & Beyond brechen um 30 Prozent ein

Die Bilanzsaison enttäuscht Anlegerinnen und Anleger. Gleichzeitig heben neue Konjunkturdaten die Stimmung an der Wall Street.

New York Die Enttäuschung über Konzernbilanzen hat die Wall Street auch am Donnerstag belastet. Zugleich grenzten neue Zinshoffnungen nach Wirtschaftsdaten aus den USA die Kursverluste ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,1 Prozent tiefer bei 33.856 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 4145 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 12.141 Stellen nach.

Für lange Gesichter sorgte vor allem ein starker Margenrückgang bei Tesla. Der Elektroauto-Pionier will seine Marktanteile um jeden Preis verteidigen und nimmt dafür geringere Gewinne in Kauf. „Tesla ist in Schwierigkeiten. Die jüngsten wiederholten Preissenkungen sind nichts, was man tut, wenn die Marktposition stark ist“, sagte Paul Nolte, Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest.

