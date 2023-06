Energiepreispauschale So erhalten Rentner und Studierende noch den Energiezuschuss

Wer das Geld vom Staat bisher nicht erhalten hat, sollte es bald beantragen. Rentnern bleiben dafür nur noch zwei Wochen – manche kassieren sogar doppelt.

Wegen der hohen Kosten erhalten viele Bürger eine Energiepreispauschale. (Foto: dpa) Stromzähler

Frankfurt Eigentlich sollten Rentner die Energiepreispauschale (EPP) automatisch erhalten, doch das hat nicht immer geklappt. Wer leer ausgegangen ist, muss sich beeilen. Nur noch bis zum 30. Juni können die 300 Euro beantragt werden. Mehr als 42.000 Personen haben das laut Bundessozialministerium bereits getan.

Studierende mussten sich von vorneherein selbst um ihre sogenannte Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro kümmern. In den vergangenen drei Monaten haben mehr als 2,5 Millionen Studentinnen und Studenten einen Antrag gestellt. Die Frist dafür endet am 30. September. Auch Erwerbstätige haben die Energiepreispauschale bereits erhalten oder können sie mit Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr 2022 noch einfordern. Mit den Zuschüssen reagiert der Staat auf die massiv gestiegenen Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine.

Wollen sich Rentner jetzt noch ihre Energiepreispauschale sichern, können sie das mit nur wenig Aufwand tun. Für Studierende ist das Verfahren etwas komplizierter.

Einfacher Antrag für Rentner