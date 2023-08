 Unternehmen: Auf Personengesellschaften kommen grundlegende Gesetzesänderungen zu

Ab dem kommenden Jahr tritt ein neues Gesetz in Kraft, das für Personengesellschaften einige Veränderungen mit sich bringt. Was Betroffene wissen sollten.

Das „Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts“ bringt vielfältige Neuerungen für alle Formen der Personengesellschaften. (Foto: IMAGO/Christian Ohde) Paragrafenzeichen

Freiburg im Breisgau Am 1. Januar 2024 tritt das „Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts“ (MoPeG) in Kraft. Es bringt vielfältige Neuerungen für alle Formen der Personengesellschaften. Bei den Personenhandelsgesellschaften offene Handelsgesellschaft (OHG) oder Kommanditgesellschaft (KG) findet eine Annäherung an das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) statt.

Für Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) gilt: Mit dem MoPeG wird erstmals gesetzlich zwischen rechtsfähiger und nicht rechtsfähiger GbR unterschieden. Nur die rechtsfähige GbR kann eigenes Vermögen haben. Sie tritt nach außen hin im Rechtsverkehr auf. Die Rechtsfähigkeit erlangt die Außen-GbR dadurch, dass die Gesellschafter gemeinsam am Rechtsverkehr teilnehmen wollen.

Betrifft die GbR dagegen nur das Verhältnis der Gesellschafter untereinander, ist sie als bloße Innen-Gesellschaft nicht rechtsfähig. Im Gesellschaftsvertrag sollte dies klar geregelt werden.