Gastkommentar Wie geht es mit der Globalisierung weiter?

Wir haben die Chance, eine bessere internationale Ordnung zu schaffen. Dabei werden geopolitische Ziele vermutlich aber alle anderen Überlegungen verdrängen, meint Dani Rodrik.

Dani Rodrik ist Professor für internationale politische Ökonomie an der Harvard Kennedy School und Präsident der International Economic Association. Dani Rodrik

Das Narrativ, das dem derzeitigen Weltwirtschaftssystem zugrunde liegt, nimmt gerade eine transformative Wendung. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs beruht die sogenannte liberale internationale Ordnung auf dem freien Waren-, Kapital- und Finanzverkehr. Doch diese Struktur erscheint mittlerweile zunehmend anachronistisch.

Jede Marktordnung wird von Narrativen gestützt – also von Geschichten, die wir uns selbst über die Funktionsweise des Systems erzählen. Dies gilt insbesondere für die Weltwirtschaft.

In ihrer Gesamtheit tragen diese Narrative dazu bei, Normen zu schaffen und beizubehalten, die das System in geordneter Weise am Laufen halten und den Regierungen vorgeben, was sie tun und lassen sollten. Und sobald es zu einer Internalisierung dieser Normen gekommen ist, untermauern sie die globalen Märkte in einer Weise, wie es internationale Rechtsvorschriften, Handelsverträge und multilaterale Institutionen nicht zu tun vermögen.

Das Narrativ der Hyperglobalisierung ist gescheitert