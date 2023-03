 Prüfers Kolumne: Tiktok für Gesichtsvergessene

Die Social-Media-App kann alles Mögliche ins eigene Leben einfügen und ausschneiden. Digital wird man sogar schneidig genug für den roten Teppich. Doch der Ruhm hat Schattenseiten.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Es gibt einen neuen Filter auf Tiktok, er heißt „Bold Glamour“. Man muss vielleicht nicht mehr erklären, was Tiktok ist. Aber man muss vielleicht erst erklären, was ein Filter im Sinne der sozialen Medien ist. Als Filter wird sonst etwas bezeichnet, was Schadstoffe, grobe Partikel etwa, zurückhält. Bei Social Media ist dabei das eigene Gesicht gemeint.

Es werden gewissermaßen die nicht so schönen Aspekte des Antlitzes herausgefiltert. Und es bleibt, was man auf Social Media so als ein schönes Gesicht empfindet. Angefangen hat es mit digitalen Gags, man konnte sich zum Beispiel eine Schweinsnase ins Gesicht zaubern. Mittlerweile werden eher normale Nasen aus dem Gesicht herausgezaubert.