Interpol-Abzocke Ein Youtuber rächt deutsche Opfer des Online-Betrugs

Die Interpol-Betrugsmasche sorgte in Deutschland und Österreich für Schaden. Dass mutmaßliche Hintermänner in Indien gefasst wurden, ist nicht nur der Polizei zu verdanken.

Bangkok Bedrohlich klingende Anrufe haben im vergangenen Jahr deutschlandweit für Unruhe gesorgt: „Guten Tag, hier ist Interpol“, ist auf der Bandansage auf Englisch zu hören, die Kriminelle ihren Opfern vorspielten. „Ihre Identität wird für betrügerische Zwecke missbraucht. Für mehr Informationen drücken Sie bitte die Eins.“ Wer der Aufforderung folgte, setzte damit eine Betrugsmaschine in Gang, die im schlimmsten Fall sehr teuer werden konnte.

Vermeintliche Polizisten, die sich wahlweise als Europol-, Interpol- oder Bundespolizeibeamte ausgaben, forderten am anderen Ende der Telefonleitung die Angerufenen dazu auf, ihr Konto leer zu räumen, um das Geld angeblich in Sicherheit zu bringen, etwa in Form von Bitcoins.

In Wirklichkeit schickten sie es unwissend an die Täter. Allein in Deutschland sind mehrere Fälle dokumentiert, in denen ausgetrickste Personen so Zehntausende Euro verloren haben.