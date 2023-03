EU-Kolumne Kann Brüssel den E-Fuels-Wunsch der FDP erfüllen?

Die Liberalen wehren sich gegen das Verbrenner-Aus, in der EU treffen sie auf harten Widerstand. An der Kompromissfindung scheitert auch ChatGPT.

Die EU-Regulierung sieht vor, dass beim Autofahren kein CO2 mehr ausgestoßen werden darf. (Foto: dpa) Auto-Abgase

Am Wochenende regte eine britische Ministerin an, ChatGPT Gesetze ausarbeiten zu lassen. Doch zumindest am verzwicktesten Regulierungsauftrag, vor dem die EU gerade steht, scheitert der Chatbot.

Das Gesetz zu den CO2-Flottengrenzwerten bei Pkw, auch bezeichnet als „Verbrenner-Aus“, sollte eigentlich an diesem Dienstag endgültig beschlossen werden und wurde wegen der Blockade der FDP auf unbestimmte Zeit verschoben. Darin sollte die EU-Kommission beauftragt werden, eine Regelung für solche Fahrzeuge zu finden, die ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen betankt werden.

Die Künstliche Intelligenz hinter dem ChatGPT scheiterte schon daran, diese Fahrzeuge von normalen Elektroautos abzugrenzen. Etwas weiter ist die Diskussion in Brüssel schon. Es soll vor allem um E-Fuels gehen, also um unter Einsatz von Strom erzeugte Flüssigkeiten, die Diesel und Benzin sehr ähnlich sind. Im besten Fall sollen diese aber beim Verbrennen nur so viel CO2 freisetzen, wie sie bei ihrer Produktion aufgenommen haben.