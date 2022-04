Berufswahl Warum wir den Girl's Day brauchen – und auch einen Boys' Day

Es ist eine Frage, die jedes Jahr aufs Neue gestellt wird: Braucht es den Girls' Day, der inzwischen immerhin sogar auch ein Boys' Day ist? Ja, natürlich! Ein Kommentar.

Düsseldorf Erst war es der Baggerfahrer, dann der Feuerwehrmann, die faszinierten. Nun – nach den drei schönen ersten (Grund-) Schuljahren – möchte unser neunjähriger Sohn gerne Lehrer werden. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Berufswunsch noch anhält.

Es ist wirklich keine intellektuelle Leistung, zu erkennen, dass Kinder das werden möchten, was sie in ihrem Umfeld erleben. Das sind zunächst einmal Berufe aus Bilderbüchern und dem Alltag wie BaggerfahrerIn, Feuerwehrmann/frau, DoktorIn, LehrerIn, PolizistIn. Um dieses Feld zu erweitern, ist es deshalb so wichtig und richtig, Kinder möglichst früh im Rahmen von Berufsinformationstagen mit verschiedenen Berufen zu konfrontieren. Nur so können sie merken, was ihren Fähigkeiten entspricht und woran sie Spaß haben.

Girls' Day: Mädchen wählen bisher selten technische Berufe

Denn: Die Berufswahl ist neben der Partnerwahl die wohl wichtigste Wahl, die ein junger Mensch treffen muss. Selbst wenn er oder sie erst mit 20 Jahren ins aktive Berufsleben startet, erwartet die Kinder von heute ein halbes Jahrhundert Berufstätigkeit.

Die Berufswahl sollte deshalb nicht dem Zufall oder der Intuition überlassen sein – häufig gesteuert von unterbewussten Klischees oder Vorbildern in der Familie: Werde doch Automechaniker wie der Papa oder Erzieherin wie die Mama. Kinder sollten ihre eigene Karriere machen dürfen – unabhängig übrigens nicht nur von ihrem Geschlecht, sondern auch von ihrer sozialen Herkunft.

Doch das ist in Deutschland lange noch nicht der Fall: Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums gibt es mehr als 330 duale Ausbildungsberufe in Deutschland. Aber noch immer entscheidet sich mehr als die Hälfte der Mädchen für eine Ausbildung in einem der zehn unter Frauen beliebtesten Berufe – darunter ist kein einziger gewerblich-technisch. Das Gleiche gilt für die Jungs: Mehr als die Hälfte von ihnen wählt einen der zwanzig bei Männern populärsten Ausbildungsberufe. Und es entscheidet kein Aspekt mehr als der darüber, ob ein Kind Abitur macht und studiert, als die soziale Herkunft und der Bildungsstand der Eltern, also ob Mama oder Papa das auch schon geschafft haben.

Und deshalb ist dieser Girls' Day und Boys' Day so wichtig. Der entscheidende Rohstoff der deutschen Wirtschaft sind schließlich unsere Köpfe und Hände, die Menschen, die Mitarbeiter. Und dass sich diese Berufstätigen von Morgen und Übermorgen an Althergebrachtem und Klischees orientieren, können wir uns im besten Sinne des Wortes nicht leisten.

Girls' Day im Jahr 2022 in Deutschland oft wieder vor Ort

Denn wie sagte schon Apple-Gründer Steve Jobs: „Finde, was du liebst. Das gilt sowohl für die Liebe als auch für die Arbeit. Und der einzige Weg, um wirklich zufrieden zu sein, ist etwas zu tun, von dem zu überzeugt bist, dass es eine großartige Arbeit ist.“

Und das Beste an diesem Tag des Jahres 2022 ist übrigens: Er findet vielerorten wieder vor Ort statt. Das war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie nicht möglich. Der Besuch einer Autowerkstatt, Bäckerei, Fabrik oder einem Krankenhaus, Planungsbüro, Marktplatz ist wohl durch kein Onlinemeeting oder keine Erzählung zu ersetzen.

