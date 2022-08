Der Chefökonom – Kommentar Debatte um Lindners Steuerreform: Die Prügel für den Finanzminister sind falsch

Lindner will die Inflationsgewinne des Fiskus den Steuerpflichtigen zurückgeben. Der Widerstand aus der Koalition ist nicht überzeugend. Dennoch greift Linders Plan zu kurz.

Der Bundesfinanzminister will angesichts der hohen Inflation die Einkommenssteuertarife anpassen. (Foto: dpa) Christian Lindner

Düsseldorf Vor einigen Wochen wurde an dieser Stelle die Einkommensteuer als „Königin der Steuern“ sowie als „Höhepunkt der Steuerkunst des liberalen Bürgertums“ bezeichnet. Um die Bemessungsgrundlage dieser Steuer zu ermitteln, werden sämtliche Einkommen eines Steuerpflichtigen aufsummiert und gemäß einem progressiven Tarif besteuert, sodass starke Schultern mehr als schwache zu tragen haben.

Diesem Prinzip wird in Deutschland in hohem Maße Rechnung getragen. So stammen nach den Daten des Bundesfinanzministeriums lediglich sechs Prozent des Gesamtaufkommens dieser Steuer von der einkommensmäßig unteren Hälfte der Einkommensteuerpflichtigen, während 56 Prozent vom obersten Dezil stammen und das oberste Prozent nahezu ein Viertel des Aufkommens beisteuert.

Einkommen bis zu 10.347 Euro werden nicht besteuert. Danach beträgt im geltenden Steuertarif der Eingangssteuersatz 14 Prozent, während Spitzenverdiener – inklusive Solidaritätsbeitrag – rund 47,5 Prozent von jedem zusätzlich verdienten Euro an den Fiskus abführen müssen.