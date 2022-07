Editorial Der Fall (von) Uniper zeigt, wie fragil die Energieversorgung ist

Die Folgen der Gasmangel-Misere rücken näher und ziehen weitere Kreise in Deutschland. Jetzt steuert die Politik im Rekordtempo gegen. Doch reicht das?

Deutschland im Juli 2022: Es ist Sommer, die Sonne scheint. In den ersten Bundesländern sind schon Ferien. Nach zwei Jahren Coronapandemie mit all ihren Entbehrungen ist die Sehnsucht nach Entspannung und Erholung groß. Wer will da an die dunkle Jahreszeit denken?

Wirtschaftsminister Robert Habeck kann noch so sehr zum Gassparen und Schnellduschen anhalten, die Verbraucherzentrale noch so sehr das „böse Erwachen“ im Winter prophezeien, die Industrie noch so sehr vor Produktionsstopps warnen: Deutschland ist ein Stück weit im Verdrängungsmodus. Zwar fragen sich alle, ob das Gas aus Russland bald ganz wegbleibt.

Aber die düsteren Gedanken, was das in den kommenden Monaten für die Wohnzimmer, Fabriken und Jobs in Deutschland bedeuten könnte, schieben viele weg. Das ist menschlich.