 Kommentar: Der große Haushalts-Knall: Jetzt platzt die Schuldenillusion

In den vergangenen Jahren haben die Finanzminister ihre Haushalte aufhübschen können. Für die Zeit einer möglichen Zinswende wurde nicht vorgesorgt. Das rächt sich nun.

Die Zinsausgaben steigen im Etat drastisch. (Foto: dpa) Finanzminister Lindner stellt den Haushaltsentwurf 2023 vor

Die Zinswende trifft Christian Lindner mit voller Wucht. Musste der Bundesfinanzminister im vergangenen Jahr gerade mal vier Milliarden Euro für den Schuldendienst aufwenden, werden es nach seinem Etatentwurf im kommenden Jahr fast 30 Milliarden Euro sein.

Es mag sein, dass die Haushälter im Ministerium sehr vorsichtig rechnen und in der Summe noch einige Sicherheitspuffer einkalkuliert sind. Doch an der grundsätzlichen Diagnose ändert das nichts: Die steigenden Zinsen an den Märkten schlagen auf den Bundesetat viel schneller und härter durch, als das viele Politiker und Ökonomen erwartet hatten.

Das liegt auch an einigen finanziellen Konstrukten, mit denen der Bund in den vergangenen Jahren seine Zinslast besonders drücken konnte. Was sich lange Zeit auszahlte, verkehrt sich nun ins Gegenteil: Statt Aufpreisen bei Anleihen muss der Bund Abschläge hinnehmen. Auch die Ausgaben für die inflationsindexierten Anleihen steigen rasant.