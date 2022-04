Kommentar Der Twitter-Kauf durch Elon Musk ist eine gute Nachricht – wenn er diese vier Probleme löst

Der Milliardär hat die Chance, die Plattform zu neuer Größe zu führen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Die Vorwürfe vieler Kritiker sind aber überzogen.

Kann er Twitter? (Foto: Reuters) Elon Musk

Twitter hat den Weg für den Kauf der Plattform durch Elon Musk frei gemacht. Für 44 Milliarden Dollar will der reichste Mann der Welt die Plattform übernehmen und von der Börse nehmen. Viele Details sind weiter unklar. Doch Kritiker warnen bereits vor schwerwiegenden Folgen: für die Demokratie und für soziale Netzwerke.

Viele dieser Vorwürfe sind überzogen. Der Deal ist in Wirklichkeit eine gute Nachricht. Twitter ist in den 16 Jahren seit der Gründung des Unternehmens weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Die Plattform gibt es weiter, weil sie in der Tech-Branche und bei einigen Politikern, Journalisten und Promis sehr beliebt ist. Sie ist aber grandios daran gescheitert, ein Produkt für den Massenmarkt zu werden.